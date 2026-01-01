El lanzador de Grandes Ligas, Jonathan Loáisiga Estrada tendrá participación este viernes en el Estadio Nacional Soberanía, en el duelo entre los Indios del Bóer y los Gigantes de Rivas.

El partido está programado para las seis de la tarde y será transmitido por Tu Nueva Radio Ya.

Jonathan acumula en la liga, dos participaciones, no permite carreras ni hits, en dos ininngs, además solo ha realizado 16 lanzamientos.

En el otro encuentro de la jornada, los Leones de León se enfrentan al Tren del Norte, en el estadio Rigoberto López Pérez, de la ciudad universitaria a las seis de la tarde.

En la tabla de posiciones Rivas es primer lugar con cuatro ganados y dos perdidos. seguido por el Bóer y Tren del Norte con tres triunfos y tres reveses. En el último lugar, León suma dos triunfos por cuatro derrotas.