Jonathan Loáisiga con dolores en el codo… Los Yankees en alerta

Los Yankees de Nueva York, informan que el nicaragüense Jonathan Loáisiga Estrada, ha presentado dolores en el codo derecho situación que encendió las alarmas en el equipo.

El manager de los Yankees, Aaron Bone, también dijo que Jonathan será evaluado en las próximas horas para saber que tipo de lesión tiene, sin embargo el futuro no es alentador en la carrera de Jonathan.

El pasado dos de agosto Jonathan Loáisiga, fue enviado a la lista de lesionados por una lesión en la espalda y ahora su tiempo fuera de Grandes Ligas puede ser mayor por la lesión en el codo.

En toda su carrera Jonathan Loáisiga se ha lesionado una o dos veces por años, desde que debutó en Grandes Ligas en 2018.