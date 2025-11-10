Indios del Bóer vs Tren del Norte en la Liga Profesional

En el estadio Roberto Clemente, de Masaya, los Indios del Bóer enfrentan al Tren del Norte, este martes a las seis de la tarde en la Liga Profesional de Béisbol.

En la tabla de posiciones de la Liga, el Boér es equipo de segundo lugar con tres victorias, dos derrotas; mientras el Tren, se encuentra en tercer lugar con dos triunfos y dos derrotas, el partido será transmitido por La Nueva Radio Ya.

En el otro partido de la jornada Chinandega, en casa se mide a los Leones de León, también a las seis de la tarde.

Chinandega es equipo de cuarto lugar con una victoria, tres derrotas, mientras León es último con uno ganado y cuatro perdidos.

Los Gigantes de Rivas, equipo invicto con cuatro victorias, no juega este martes, será hasta el miércoles cuando se midan a León, en el estadio Rigoberto López Pérez, de León.

El mejor bateador de la Liga tras la primera semana es Cheslor Cuthbert, con promedio de 500 puntos, producto de seis hits, en doce turnos.

El líder en hits conectados es Raul Rivas, del Boér con ocho, Melvin Novoa es líder en cuadrangulares con tres y líder en carreras impulsadas con siete.

En picheo Tiago Da Silva, de Rivas, es único con dos victorias, también es líder en ponches con catorce.

El lanzador con más episodio laborados es Cole Cook, de León, con diez entradas y dos tercios.