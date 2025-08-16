Gobierno Sandinista inaugura Moderno Polideportivo Matagalpa, con amistoso internacional de baloncesto

La tarde de este sábado, con el partido amistoso entre la Selección Nacional de Baloncesto y la Selección de Bahamas, se inauguró el moderno Polideportivo Matagalpa, un nuevo espacio para la práctica del deporte nacional e internacional.

El Polideportivo Matagalpa tiene una capacidad de más de Mil 300 personas, y en el mismo se podrá jugar baloncesto, voleibol, fútbol sala, boxeo y otros deportes como Judo, Karate, Taekwondo y Ajedrez.

El compañero Maurice Ortega Murillo, en representación de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, trasladó el abrazo y saludos a las familias que desde este momento cuentan con una estructura de primer nivel como este Polideportivo Matagalpa en su primera fase.

“Esta es una muestra clara de que la Revolución Popular Sandinista promueve el deporte, invierte en instalaciones deportivas modernas y en los deportistas de todas las edades”, agregó el compañero Maurice.

El Polideportivo Matagalpa se encuentra en la comunidad Waswalí donde se ubica el Centro Deportivo Comandante Carlos Fonseca Amador, que consta de una cancha de fútbol, una pista de atletismo y ahora este espacio, una obra inaugurada en su primera etapa que tiene un tabloncillo de madera, cabinas de transmisiones deportivas, Mil 344 butacas, vestidores para los equipos, vestidores de árbitros, sistema de prevención de incendios y sistema eléctrico, área para emprendedores y área de atención médica.

En la segunda etapa se instalarán pantallas gigantes, sistema de sonido profesional, pantalla cubo led, entre otros sistemas modernos.

En esta primera fase se invirtieron 294 millones de córdobas, de un total de 435 millones de córdobas de todo el proyecto en todas sus etapas.

En la inauguración también participaron el alcalde de Matagalpa Sadrach Zeledón, el Secretario Político Pedro Haslam, dirigentes del Movimiento Deportivo Alexis Argüello de la Juventud Sandinista 19 de Julio, deportistas de la Perla del Septentrión y la familia en general.