Fieras del San Fernando vencen a Chontales y habrá 7mo juego en la Semifinal del Pomares

Las Fieras del San Fernando doblegaron 4-0 a los Toros de Chontales para forzar el séptimo juego de la serie semifinal en el Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.
En el encuentro jugado la tarde de este martes, en Masaya, Tito Martínez, fue la gran figura, llevándose la victoria y trabajando siete episodios, solo permitió un hit, recetó cuatro ponches y lo relevó Fidencio Flores.
El lanzador derrotado por Chontales fue Santos Gomez, que laboró cinco inings y permitió dos carreras, también trabajaron Bernis Gonzalez y Stewen Mejía.
Por Masaya los mejores bateadores fueron Juan Diego Montes, con tres hits al igual que Bryan Montiel, Cristopher Cerda ligó dos imparables.
Ahora la serie se encuentra 3-3, todo se definirá el jueves con el séptimo encuentro a realizarse en el estadio Carlos Guerra, de Juigalpa, Chontales y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio.
El duelo de lanzadores abridores podría ser entre Ernesto Glasgon, por Masaya y Ángel Canales por los Toros de Chontales