type here...
Buscar
33.7 C
Managua
martes, septiembre 16, 2025
Deportes

Fieras del San Fernando vencen a Chontales y habrá 7mo juego en la Semifinal del Pomares

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Las Fieras del San Fernando doblegaron 4-0 a los Toros de Chontales para forzar el séptimo juego de la serie semifinal en el Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

San Fernando fuerza séptimo juego tras vencer 4-0
San Fernando fuerza séptimo juego tras vencer 4-0

En el encuentro jugado la tarde de este martes, en Masaya, Tito Martínez, fue la gran figura, llevándose la victoria y trabajando siete episodios, solo permitió un hit, recetó cuatro ponches y lo relevó Fidencio Flores.

El lanzador derrotado por Chontales fue Santos Gomez, que laboró cinco inings y permitió dos carreras, también trabajaron Bernis Gonzalez y Stewen Mejía.

Por Masaya los mejores bateadores fueron Juan Diego Montes, con tres hits al igual que Bryan Montiel, Cristopher Cerda ligó dos imparables.

Ahora la serie se encuentra 3-3, todo se definirá el jueves con el séptimo encuentro a realizarse en el estadio Carlos Guerra, de Juigalpa, Chontales y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio.

El duelo de lanzadores abridores podría ser entre Ernesto Glasgon, por Masaya y Ángel Canales por los Toros de Chontales

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456