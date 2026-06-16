Empates marcan la jornada en la Copa del Mundo
La más reciente jornada de la Copa del Mundo 2026 dejó un marcado contraste entre selecciones que exhibieron todo su poder ofensivo y otras que no pudieron sacarse ventajas.
Alemania protagonizó la goleada más amplia al imponerse 7-1 sobre Curazao, mientras que Suecia también dejó una grata impresión tras derrotar 5-1 a Túnez.
En tanto, Australia superó con autoridad 2-0 a Turquía, Escocia venció 1-0 a Haití y Costa de Marfil hizo lo propio ante Ecuador.
En contraste, varios encuentros terminaron igualados, demostrando la gran competitividad del torneo. España y Cabo Verde empataron sin goles, mientras que Bélgica y Egipto, Arabia Saudita y Uruguay, Suiza y Qatar, así como Brasil y Marruecos, sellaron empates 1-1.
Por su parte, Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los duelos más emocionantes al finalizar 2-2.
Estos resultados mantienen la lucha por la clasificación completamente abierta en varios grupos, aunque selecciones como Alemania y Suecia ya comienzan a perfilarse como candidatas tras sus contundentes actuaciones.
Con apenas las primeras jornadas disputadas, el Mundial sigue ofreciendo emociones, sorpresas y un alto nivel de competencia.
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