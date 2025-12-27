El púgil Naoya defendió sus títulos mundiales, batió un récord y anticipó una de las peleas más esperadas

El japonés, considerado uno de los mejores libra por libra, superó por decisión unánime al mexicano Picasso y logró el 27° triunfo en fila por cinturones mundiales. El próximo año podría pelear contra su compatriota Nakatani

Naoya Inoue logró hoy sábado el 32° triunfo en la misma cantidad de peleas profesionales. El Monstruo, considerado uno de los mejores pugilistas libra por libra, venció por decisión unánime al mexicano Alan David Picasso en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh (Arabia Saudita) conservando así todos los cinturones mundiales del peso supergallo.

El japonés de 32 años afrontó el cuarto combate en este 2025 y registró esta cantidad de presentaciones en un mismo año por primera vez desde que en 2013 había hilvanado 4 presentaciones en un mismo calendario, justo después de su estreno rentado.

Sin embargo, la victoria en las tarjetas fue clave por otro motivo: logró el récord de defensas mundiales consecutivas. El Monstruo logró el 27° triunfo consecutivo sosteniendo cinturones en distintas categorías y superó el registro que ostentaban Floyd Mayweather Jr. y Joe Louis para firmar “la racha más larga de la historia”, informó el medio japonés Sponichi.

La revista The Ring también destacó otro hecho trascendente detrás de esta presentación: “Naoya Inoue es el primer hombre en 42 años en defender el título de The Ring 4 veces en un año calendario. El último hombre en hacerlo fue el campeón de peso pesado Larry Holmes, quien realizó cuatro defensas en 1983″.

Los jueces vieron a Inoue vencedor con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Más allá de la derrota, Picasso se convirtió en el quinto boxeador que logra forjar la decisión de los jueces en un combate contra Naoya.