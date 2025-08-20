type here...
El lanzador nicaragüense Duque Hebbert es promovido a la categoría AA de los Tigres de Detorit

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El lanzador nicaragüense Duque Hebbert fue promovido a la categoría AA, de los Tigres de Detroit, reportó la organización en las últimas horas.

Duque Hebbert
Hebbert debutó en la categoría doble A y ganando su primer juego, hizo un relevo de dos entradas, no permitió carreras, le conectaron tres imparables y no dio bases por bolas.

Hebbert y el equipo doble A, de los Tigres de Detroit, vencieron 4-3 a los Senadores, equipo de los Nacionales de Washington.

En lo que va de la temporada Duque Hebbert, tiene récord de una victoria sin derrotas y efectividad de 1.23.

Duque Hebbert saltó a la fama en 2023 cuando ponchó a los tres bateadores dominicanos Juan Soto, Rafael Devers y Julio Rodríguez.
