El lanzador nicaragüense Duque Hebbert fue promovido a la categoría AA, de los Tigres de Detroit, reportó la organización en las últimas horas.

Duque Hebbert

Hebbert debutó en la categoría doble A y ganando su primer juego, hizo un relevo de dos entradas, no permitió carreras, le conectaron tres imparables y no dio bases por bolas.

Hebbert y el equipo doble A, de los Tigres de Detroit, vencieron 4-3 a los Senadores, equipo de los Nacionales de Washington.

En lo que va de la temporada Duque Hebbert, tiene récord de una victoria sin derrotas y efectividad de 1.23.

Duque Hebbert saltó a la fama en 2023 cuando ponchó a los tres bateadores dominicanos Juan Soto, Rafael Devers y Julio Rodríguez.

