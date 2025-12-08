Defensor Éder Militão es baja por tres meses y ya son seis los jugadores lesionados del Real Madrid

El defensor del Real Madrid Eder Militão podría perderse tres meses fuera de las canchas debido a una lesión en la pierna izquierda, sufrida el fin de semana en la vergonzosa derrota del Madrid 2-0 ante el Celta de Vigo, en la Liga de España.

Militão se sometió la mañana de este lunes a pruebas y fue diagnosticado con una rotura del tendón del bíceps femoral en la pierna izquierda.

El Real Madrid tiene seis jugadores lesionados, y todos son defensores. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferdinand Mendy y Dean Huijsen.

Todas esas lesiones han provocado que el Real Madrid este en segundo lugar de la Liga de España con 36 puntos, siendo superado por el Barcelona que suma 40 en primer lugar.

En su próximo partido el Real Madrid se mide este miércoles al poderoso Manchester City, a las dos de la tarde en la Uefa Champions League.