Cuba con Grandes Ligas y dos peloteros del Bóer para el Clásico Mundial

El sitio web Por La Goma, dio a conocer una lista de 35 peloteros del equipo cubano para el clásico mundial de béisbol que se realizara en el mes de marzo, donde se incluyen grandes ligas y peloteros de los Indios del Bóer en la profesional nicaragüense.

La lista incluye al MLB Yoan Moncada y Andy Pages (actual campeón con los Dodgers de Los Angeles), y los ex grandes ligas Erisbel Arruebarrena, Alexei Ramírez y Andy Ibáñez. Hay que destacar que los peloteros que militan en los Indios del Bóer en la profesional, Yoel Yanqui y Yoelkis Guibert.

Aquí les dejamos la lista de 35 peloteros de la preselección de béisbol de Cuba para el clásico mundial:

Lanzadores: Livan Moinelo, Raidel Martínez, Randy Martínez, Julio Robaina, Yoan Lopez, Darien Núñez, Rafael Sanchez, Pedro Santos, Francis Texido, Emmanuel Chapman, Yariel Rodríguez, Daysbel Hernandez, Daviel Hurtado, Lázaro Estrada, Denny Larrondo, Silvano Hechevarría, Jorge Marcheco, Jousimar Cousin y Osiel Rodríguez.

Receptores: Andrys Pérez, Omar Hernandez y Ariel Martínez.

Jugadores de Cuadro: Erisbel Arruebarrena, Alexei Ramírez, Ernesto Martínez Jr., Andy Ibáñez, Yoan Moncada, Yiddi Cappe y Alexander Vargas.

Jardineros: Andy Pages, Yorlkis Guibert, Víctor Labrada, Roel Santos, Alfredo Despaigne y Yoel Yanqui.

“Es importante aclarar que la lista no es definitiva. Existen otros 15 atletas que forman parte de una preselección total de 50 jugadores, y que pueden integrar el equipo final en caso de lesiones, inconvenientes de última hora o si alguna organización no autoriza la participación de algún pelotero”, destaca el sitio web.

Cuba fue ubicado en el grupo “A” del torneo, junto a Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia. Este grupo en su primera fase se estará jugando en Puerto Rico. Los dos primeros lugares clasifican a la siguiente ronda del torneo.