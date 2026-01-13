Confirmados los Mánagers para el Pomares 2026
El campeonato nacional de béisbol de primera división German Pomares 2026, está programado para iniciar el sábado 28 de febrero y 19 de los 20 equipos ya han confirmado a su manager.
Los actuales campeones Dantos de Managua, mantendrán a Ronald Garth, por su parte los sub campeones nacionales Tigres de Chinandega tendrán nuevamente a Sandor Guido. Por su parte los Indios del Bóer mantendrán al panameño Lenin Picota.
Hay manager que cambian de equipo, como Omar Cisneros que la temporada anterior dirigió a la Costa Caribe Sur y ahora estará con los Indígenas de Matagalpa, por su parte Eddy Talavera que en el 2025 estuvo al frente de los Tiburones de Granada, ahora estará con los Cafeteros de Carazo.
También para esta temporada tendremos debutantes, el costeño Mark Joseph tendrá su primera oportunidad de estar al frente de un conjunto, será el manager de la Costa Caribe Sur, por su parte Julio Cesar Raudez, quien por muchos años ha sido entrenador de lanzadores, estará al frente de los Tiburones de Granada.
Aquí les dejo la lista de los 19 managers que han sido confirmados, solamente Rio San Juan hasta el momento no ha nombrado dirigente…
- Dantos — Ronald Garth
- Chinandega — Sandor Guido
- León — Rómulo Martínez
- Masaya — Bismarck Guadamúz
- Chontales — Aníbal Vega
- Jinotega — Ramiro Toruño
- Matagalpa — Omar Cisneros
- Boaco — Sergio Mena
- Caribe Caribe Sur — Mark Joseph
- Nueva Segovia — Oscar Mairena
- Zelaya Central — Gilbert Smith
- Las Minas — Yader Hodgson
- Estelí — Moisés Flores
- Bóer — Lenin Picota
- Costa Caribe Norte — Guillermo Macías
- Madriz – Huberth Silva
- Granada – Julio César Raudez
- Carazo – Eddy Talavera
- Frente Sur—Eloy Morales
- Rio San Juan————–