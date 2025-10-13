Con 527 mil habitantes, Cabo Verde es el país con menor población en disputar una copa Mundial de fútbol

La selección nacional de Cabo Verde hizo historia al clasificar por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA, luego de vencer 3-0 a Esuatini en la última jornada de las eliminatorias africanas.

Con esta clasificación, Cabo Verde se convierte en el país más pequeño en términos de población con 527 mil habitantes en disputar un mundial de fútbol, consolidando su lugar en la historia del fútbol internacional.

Hasta ahora hay 20 selecciones de 48 que han clasificado al mundial 2026, incluyendo los países sedes Canadá, Estados Unidos y México.

Por la Conmebol que rige el fútbol sudamericano están clasificaron Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, y Paraguay.

En Asia, tienen su boleto Japón, Australia, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Jordania y por Oceanía, Nueva Zelanda.

Mientras por el continente africano Marruecos, Senegal, Ghana y Cabo Verde serán sus representantes.