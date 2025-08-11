type here...
lunes, agosto 11, 2025
Deportes

Carlos Rodríguez pierde su cuarto juego en Ligas Menores

Por José García
El lanzador pinolero Carlos Rodríguez perdió su cuarto partido de la temporada en Triple A, sucursal de los Cerveceros de Milwaukee en el béisbol de Ligas Menores.

Rodríguez lanzó cinco entradas y dos tercios, permitió cuatro hits, recetó seis ponches, sin embargo su equipo perdió con marcador de 2-1 ante Jacksonville.

Pese a perder su cuarto juego de la temporada, esa fue la mejor actuación de Carlos Rodríguez desde que se lesionó, y ahora tiene tres victorias y efectividad de 4.30.

Antes de esta apertura, en tres partidos había permitido 13 carreras limpias, 13 hits y su nivel había bajado considerablemente.

