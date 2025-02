Britton se queda en la Costa Sur, Jesús López a Chinandega y Fredvil con el Bóer en el Pomares 2025

El próximo 28 de febrero se estará inaugurando el torneo German Pomares-2025 y los veinte equipos que participan están haciendo sus respectivos movimientos para reforzar los conjuntos.

Se ha dado a conocer que los Tigres de Chinandega, los actuales campeones nacionales estarán incorporando a Jesús López, ex Indios del Bóer, López expreso que no quería seguir con el team capitalino y ya se unió a los entrenamientos de los felinos. Por su parte Dwight Britton que se mencionó estaría con Las Minas, se quedara jugando con la Costa caribe Sur.

Se ha mencionado que los Indios del Bóer reforzaran el conjunto con las incorporaciones del seleccionado nacional Fredvil Chevez, que la temporada anterior jugó con Masaya en el Pomares y también Mike Loaisiga que ya se encuentra entrenando con el equipo.

El caso del pelotero Ramón Flores, que había solicitado jugar con los Indígenas de Matagalpa, se le comunicara que solamente podrá militar con el conjunto de Estelí, ya que no cumple con los requisitos para poder integrarse al equipo matagalpino.

La primera jornada del torneo German Pomares-2025, será la siguiente:

Indios del Bóer vs Masaya.

Rio San Juan ante Zelaya Central.

Las Minas vs Costa Caribe Norte.

Costa Caribe Sur vs Toros de Chontales.

Tigres de Chinandega vs Productores de Boaco.

Tiburones de Granada vs Brumas de Jinotega.

Nueva Segovia vs Dantos.

Indígenas de Matagalpa vs Madriz.

Leones de León vs Frente Sur-Rivas.

Cafeteros de Carazo vs Estelí.