Bóer y Chontales dividen honores en el Pomares

Por José García
En transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya, los Indios del Boér y los Toros de Chontales, dividieron honores en los primeros dos encuentros de la serie jugados la mañana de este sábado en Chontales.

El primer partido lo ganó Chontales con marcador de 6-5, Jasser López fue el lanzador ganador y por el Boér perdió Jared Albir.

En el segundo partido el Boér se desquitó y venció 6-4 a los Toros, Elder Martinez se llevó el juego ganado, Sergio Umaña el juego salvado y la derrota fue para Bernis Gonzalez.

La serie entre Boér y Toros de Chontales, continua a las 10 de la mañana este domingo en Tipitapa y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.

