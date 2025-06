Bóer regresa al Nacional para enfrentar a la Costa Caribe Sur y Dantos ante Estelí en el Pomares.

Los Indios del Bóer regresan al Estadio Nacional Soberanía este fin de semana ante la Costa Caribe Sur y los Dantos jugaran el sábado en Villa El Carmen y domingo en la ciudad de Estelí ante los norteños, en la continuación del torneo de béisbol German Pomares-2025.

Los líderes del campeonato, Dantos, con balance de 45-7 estarán con el zurdo Leonardo Crawford (record de 4-1 y 2.47 de efectividad), Ángel Obando (7-2 y 1.09) el sábado y Claudio Hernandez (7-0 y 2.54) con Milton Quintana (9-2 y 1.35) el domingo, por su parte la tropa que dirige Moisés Flores contará con el zurdo Elvin García (10-0 y efectividad de 1.65) y Bryan Montano (4-4 y 3.50) el sábado y en casa el domingo con Félix Carrasco (4-4 y 3.40) y Quester Hernandez (4-5 y 2.93). Los norteños tienen record de 34-17 y se ubican en la tercera posición del Pomares-2025.

Por su parte los Indios que dirige el panameño Lenin Picota, regresan al Nacional y estarán enfrentándose a los costeños. Los capitalinos están en la cuarta posición con balance de 34-18 y los costeños son quintos con record de 32-20, a dos juegos del Bóer. Los capitalinos estarán con Jared Albir (5-2 y 2.96), Sergio Umaña (5-1 y 3.12), Santos Jarquín (6-2 y 3.30) y Kevin Solís o Ranwell Smith para el cuarto de la serie. El equipo que dirige Omar Cisneros mandara a Kenwort Burton, Ariel Downs, Juan Carlos Gaytan y Dwigh Allen.

El resto de las series serán las siguientes:

Tiburones de Granada vs Las Minas.

Frente Sur-Rivas vs Costa Caribe Norte.

Zelaya Central vs Masaya.

Rio San Juan vs Madriz.

Nueva Segovia vs Tigres de Chinandega.

Toros de Chontales vs Cafeteros de Carazo.

Leones de León vs Productores de Boaco.

Brumas de Jinotega vs Indígenas de Matagalpa.