Bóer pierde la serie ante Chinandega y queda con «la soga al cuello»

Los Indios del Boér perdieron el partido de reprogramación 1-0 ante Chinandega y también perdieron la serie 3-1, situación que deja a la «tribu» con la soga al cuello en la segunda ronda del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

El Boér, en la cuerda floja del Campeonato Pomares

El Boér ahora tiene récord de tres victorias, por cinco derrotas ubicados por debajo de Estelí, Chontales y Chinandega en el grupo B del torneo.

El próximo fin de semana el Boér tendrá que jugar ante los Toros de Chontales, en la serie están obligados a ganar de lo contrario sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Pomares son muy reducidas.

La otra serie de mayor impacto en el torneo los Dantos buscarán enterrar por completo a los Leones de León, que tiene récord de dos victorias por seis derrotas.

Los Dantos son líderes del grupo A y Esteli domina el grupo B, ambos equipos con siete victorias, por una derrota.