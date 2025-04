Bóer ante Granada en una serie difícil y los Dantos ante Las Minas en el Pomares

Entramos al fin de semana número siete del torneo de béisbol German Pomares-2025 y los Indios del Bóer se enfrentarán a los Tiburones de Granada y los Dantos ante Las Minas.

Los Dantos son los actuales líderes del torneo con balance de 21-3 en ganados y perdidos, por su parte Las Minas tienen 14-10, para ubicarse en la séptima posición del campeonato. Los Dantos no contaran con los lanzadores Ronald Medrano, Leonardo Crawford y Ángel Obando y los bateadores Omar Mendoza y Benjamín Alegría, por estar participando con los Tigres de Chinandega en la Champions de Las Américas. Los partidos se realizarán el sábado (10 am) y domingo (9:30 am) en Rosita.

Por su parte el otro equipo capitalino, Bóer, la tiene más complicada al enfrentarse a los granadinos. El sábado en Granada a las 3pm y el domingo en Tipitapa (3pm). Los Indios están en la tercera posición del torneo con record de 16-8 en ganados y perdidos y los granadinos tienen 10-14 y se ubican en la posición trece del campeonato.

El resto de las series serán las siguientes: La Costa Caribe Sur recibirá en KukraHill ha Rio San Juan, en Puerto Cabezas la Costa Caribe Norte recibe ha Zelaya Central, el team de Nueva Segovia chocara ante Estelí, el Frente Sur-Rivas ante Carazo, por su parte León ante Madriz, los Indígenas de Matagalpa ante Masaya y los Toros de Chontales se enfrentarán a los Productores de Boaco.

La tabla de posiciones tiene a los Dantos lideres con record de 21-3, los Tigres de Chinandega 20-4, Los Indios del Bóer, Estelí, Costa Caribe Sur y Frente Sur-Rivas 16-8, Las Minas 14-10, León y los Indígenas de Matagalpa 12-12, Productores de Boaco, Carazo y Costa Caribe Norte 11-13, Masaya, Toros de Chontales, Tiburones de Granada y Zelaya Central 10-14, Nueva Segovia 8-16, Madriz 1-17, Brumas de Jinotega 6-18 y Rio San Juan 3-21.