Bóer ante el campeón nacional Tigres de Chinandega en el Pomares

Este fin de semana los Indios del Bóer estarán enfrentando a los actuales campeones Tigres de Chinandega, en la continuación de la segunda ronda del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2025.

Los capitalinos vienen de empatar (2-2) la serie ante los Tiburones de Granada y los chinandeganos perdieron (1-3) ante los Toros de Chontales. Para la jornada del sábado (3pm) en el estadio Efraín Tijerino de occidente, los abridores anunciados por el manager del Bóer el panameño Lenin Picota serán; Santos Jarquín y el segundo juego el ex grandes ligas Juan Carlos Ramírez, por los Tigres el manager Sandor Guido anuncio a los derechos Axel Zapara y Jesús Garrido. El domingo se jugará en Tipitapa a las 10 am siempre doble juego.

Espere transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.

En otras series del fin de semana, la Costa Caribe que dirige Omar Cisneros, estará jugando en Bluefields ante los Leones de León, que mandaran al montículo a Junior Téllez, Osman Gutiérrez, Dilmer Mejía y Bryan Torrez, los costeños por su parte mandaran a Kenwort Burton, Ariel Down, Allen y Cayasso. Por su parte Zelaya Central estará jugando en Nueva Guinea ante los Dantos, los capitalinos tendrán como abridores a Leonardo Crawford, Ángel Obando, Jasón Aburto y Claudio Hernandez, Zelaya mandara al box a Osman Álvarez, Jayner García, Darvin Rivas y Eddys Flores.

El Frente Sur-Rivas chocara ante Masaya, los rivenses tendrán a Danilo Bermúdez, Nixson Muños, Pedro Torres y Francisco Robleto, Masaya mandara a Álvaro Membreño, Ernesto Glasgon para los dos primeros del sábado. Por su parte los Tiburones de Granada con Kenny Cruz, Herrera, Roniel y Julio Cesar Raudez enfrentaran a la tropa que dirige Moisés Flores, Estelí. Los norteños contaran en el montículo con Elvin García, Félix Carrasco, Elías Gutiérrez y Montano.

Los Toros de Chontales jugaran en casa el sábado y el domingo visitaran a los Indígenas de Matagalpa. Los chontaleños contarán en el box con los refuerzos Santos Gómez y Bernis González para los dos primeros juegos en Juigalpa, después estarán Ángel Canales y José David Rugama. La tropa de los Indígenas contara con Stanling Orozco, Castellón, Suarez y Berman Espinoza, dejando a Wilder Rayo y a los refuerzos Alexis Hernandez y Bismarck Salazar al bullpen.