Barcelona golea al Valencia y asume el primer lugar de la Liga de España

El Barcelona firmó una contundente victoria por goleada 5-0 ante el Valencia en Mestalla, manteniendo su inicio perfecto en LaLiga de España.

El conjunto dirigido por Hansi Flick dominó el encuentro y llegó a 12 puntos de 12 posibles, con 17 goles marcados en las primeras cuatro jornadas, superando los nueve puntos del Real Madrid.

Los goles del equipo Culè fueron obra de Lamine Yamal en los minutos 6 y 84, además de anotaciones de Fermín López, Raphinha y Pedri.

El líder de goles de la liga es el brasileño Rapinha, quien suma seis tantos, seguido por Kyliàn Mbappè que tiene cuatro anotaciones.