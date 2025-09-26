Aburto o Crawford en el tercero de la final por los Dantos ante Santos por los Toros

Este sábado desde las 2pm se estará realizando el tercer partido de la gran final del torneo German Pomares-2025 entre los Dantos y los Toros de Chontales en el estadio Nacional Soberanía. Espere transmisión deportiva de los GALACTICOS de Tu Nueva Radio Ya.

Santos Gómez de Los Toros

Por los Toros el manager Oscar Mairena mandara al montículo al derecho Santos Gómez, quien en la primera vuelta con Nueva Segovia tuvo balance de 10-9 en ganados y perdidos, su efectividad fue de 2.56, al permitir 40 carreras limpias en 109.1 entradas de labor, permitió 98 imparables de los cuales cinco fueron cuadrangulares, poncho a 74 y regalo 36 bases por bolas. En la segunda vuelta como refuerzo de los Toros sus numeritos fueron los siguientes: 1-1 en ganados y perdidos, en 29.1 inning permitió nueve carreras limpias, en cinco aperturas le conectaron 25 imparables, regalo diez bases por bolas, poncho a 19 y los contrarios le batearon solamente 234 puntos. Esta será su primera apertura en una final en su carrera.

Por su parte los Dantos hasta el momento no han decido al abridor, las opciones son Jasón Aburto o Leonardo Crawford. El derecho que llego como refuerzo de Carazo, lanzo como relevo en el primer partido de la serie (martes) y en 1.1 inning no permitió carrera, le conectaron un imparable y poncho a uno, realizo 17 lanzamientos, de los cuales 13 fueron strike. El zurdo Crawford quien relevo tres innings el pasado miércoles, realizo 43 envíos, de los cuales 29 fueron strike, permitió un imparable sin carrera y ponchó a cuatro.

Hoy por la tarde el cuerpo técnico capitalino, estaría decidiendo al abridor del tercer partido de la gran final del Pomares-2025. La serie está empatada a una victoria por bando, el sábado (2pm) se realizará el tercer partido, para el domingo (11am) el Juigalpa el cuarto de la serie.