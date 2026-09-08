Abanderan a 3 selecciones rumbo a torneos en Colombia, El Salvador y Uzbekistán

Las selecciones nacionales de artes marciales mixtas, gimnasia artística y ajedrez recibieron el pabellón nacional para representar a Nicaragua en importantes competencias internacionales que se desarrollarán durante septiembre en Colombia, El Salvador y Uzbekistán.

Maurice Ortega Murillo, Representante y Delegado de la Presidencia de la República para la Promoción y Desarrollo del Deporte, destacó el crecimiento que han experimentado estas disciplinas en los últimos años, tanto en calidad como en popularidad.

“Nos sentimos aún más orgullosos de poder realizar estos abanderamientos en septiembre, Mes de la Patria, mes en el que conmemoramos nuestra historia, nuestra valentía. Y estos actos de abanderamiento realmente representan eso: representan el que ustedes, como los atletas, como los deportistas que representan lo mejor de su deporte en sus respectivas categorías, vayan a estos eventos internacionales de gran calidad, que tienen gran repercusión y lleven a estos eventos la fuerza de nuestros símbolos patrios, lleven a estos eventos la fuerza de nuestra bandera y el respaldo de las familias nicaragüenses, de la juventud nicaragüense, que ven en todos ustedes un ejemplo a seguir”, aseguró Maurice.

La selección de artes marciales mixtas, integrada por 10 atletas, cuatro entrenadores, un árbitro y un delegado, participará en el Campeonato Panamericano de MMA —Artes Marciales Mixtas—, que tendrá lugar del 8 al 14 de septiembre en Colombia.

En tanto, la selección de gimnasia artística, conformada por cuatro atletas, dos entrenadores y un juez, viajará a El Salvador para competir en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, programado del 14 al 20 de septiembre.

La tercera delegación abanderada corresponde a la Selección Nacional de Ajedrez, que participará del 14 al 28 de septiembre en la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Uzbekistán. El equipo está integrado por 10 atletas, dos entrenadores y dos delegados.

El abanderamiento, realizado en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes, reunió a atletas, entrenadores, jueces, delegados y familiares, quienes acompañaron a los deportistas que representarán a Nicaragua en tres escenarios de alta exigencia.

