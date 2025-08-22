Sale a subasta traje original de Spider-Man

Se trata del disfraz que llevó Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2′ y saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre

Han pasado más de 20 años de Spider-Man 2, secuela de la primera gran aventura del superhéroe arácnido en la gran pantalla y la que es considerada como una de las mejores entregas en toda la historia del género. Ha pasado tanto tiempo que ya ha habido hasta otros dos actores distintos de Tobey Maguire encargados de dar vida al personaje, e incluso una reunión entre los tres como era Spider-Man: No Way Home. Mientras Tom Holland rueda ya una nueva película con un nuevo traje, ha saltado una gran noticia para todos los fans del superhéroe.

El traje que llevase Tobey Maguire en Spider-Man 2 y Spider-Man 3 acaba de salir a subasta, tal y como ha publicado Propscore Auction, encargada de poner a la venta el disfraz. “Creado por Frontline Design bajo la supervisión del diseñador de vestuario ganador de un Oscar James Acheson, esta versión del traje de Spider-Man refleja las mejoras introducidas para Spider-Man 2, incluyendo un tejido azul más oscuro, una silueta muscular más estilizada, lentes oculares ligeramente reducidas y un emblema en el pecho más grande. El traje consiste en un mono de spandex elástico de una sola pieza en rojo y azul oscuro con botas integradas. El forro interior tiene un refuerzo y lleva la marca «3.S», una anotación de vestuario que lo vincula al uso en la producción de Spider-Man 3. Las cremalleras están discretamente situadas a los lados y en la parte inferior de la espalda para facilitar la entrada», detalla la casa de subastas».

.El precio de salida para el disfraz es de 50.000 dólares, aunque se especifica que el precio estimado podría rondar los 100.000 y 200.000 dólares. Eso suponiendo que nadie puje más alto, ya que seguramente cuando salga a subasta el próximo 4 de septiembre habrá más de un fan pendiente. Después de todo, se trata de uno de los trajes más importantes en toda la historia del cine de superhéroes, a la altura de otros míticos como el de Batman, Superman, Iron-Man o el Capitán América.