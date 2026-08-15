Pixar confirma Coco 2 y fija estreno para noviembre de 2029

Pixar confirmó «Coco 2», una secuela que llevará nuevamente a Miguel Rivera al mundo de los muertos y que llegará a los cines próximamente

La historia de Miguel Rivera y su conexión con el Día de Muertos tendrá una nueva página. Pixar confirmó el desarrollo de «Coco 2», secuela de la exitosa película animada que conquistó al público con una historia sobre la familia, la memoria y las tradiciones mexicanas.

El anuncio se realizó durante la convención D23, donde el estudio también presentó el primer arte conceptual del proyecto. La imagen muestra a Miguel convertido en adolescente, nuevamente con su guitarra y acompañado por Dante, su inseparable xoloitzcuintle, mientras se prepara para una nueva aventura en el reino de los difuntos.

Aunque todavía faltan varios detalles por conocer, Pixar ya estableció una fecha para el esperado regreso: «Coco 2» llegará a los cines en noviembre de 2029. Esto significa que los seguidores de la película tendrán que esperar varios años antes de reencontrarse con los personajes

La secuela retomará la historia tiempo después de los acontecimientos de la primera entrega y tendrá como uno de sus principales elementos el regreso de Ernesto de la Cruz, interpretado nuevamente en su versión original por Benjamin Bratt. El actor adelantó que el antiguo ídolo tendrá una participación clave en la nueva aventura.