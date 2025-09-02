Pixar anuncia «Toy Story 5» con estreno previsto en 2026

El estreno coincide con el 30º aniversario de la primera película de Toy Story, la cual volverá a proyectarse en cines este septiembre

Pixar ha hecho oficial el anuncio de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de una de las sagas animadas más queridas del cine, que llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

La película estará dirigida y escrita por Andrew Stanton, creador de clásicos como Buscando a Nemo y WALL-E, con la co-dirección de McKenna Harris y la producción de Jessica Choi.

La nueva entrega llevará como lema Toy meets Tech, explorando cómo los juguetes tradicionales enfrentan el reto de la era digital. Bonnie, ahora con ocho años, deja de jugar con Woody, Buzz y el resto para volcarse en LilyPad, una tablet que se convierte en la antagonista central de la historia.

Además, la cinta abrirá con una secuencia sorprendente: un ejército de clones de Buzz Lightyear atrapados en un modo de juego defectuoso que los lleva a convertirse en adversarios inesperados.

Detalles de la película

Tom Hanks volverá como Woody, Tim Allen como Buzz, Joan Cusack como Jessie y Tony Hale regresará como Forky. Entre las novedades, destacan LilyPad, la tableta antagonista, y Smarty Pants, un juguete educativo con voz de Conan O’Brien.

Combat Carl regresa con la voz de Ernie Hudson, mientras que Anna Faris se une al elenco en un papel aún no revelado.

El estreno coincidirá con el 30º aniversario de la primera película de Toy Story, la cual volverá a proyectarse en cines este septiembre como parte de la celebración. Para Pixar, esta nueva entrega no solo busca expandir la historia, sino también reflexionar sobre cómo los juguetes compiten hoy con dispositivos electrónicos en la vida de los niños.

Con este anuncio, los fanáticos de Woody, Buzz y compañía ya cuentan los días para reencontrarse con sus personajes favoritos, en una aventura que promete combinar nostalgia, humor y un nuevo dilema para los juguetes más famosos del cine.