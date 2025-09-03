One-Punch Man Temporada 3 se estrenará el 5 de octubre

El anime de One Punch Man por fin regresará con su esperada tercera temporada este año y los fans ya pueden respirar tranquilos: Crunchyroll será la plataforma encargada de su transmisión en simultáneo con Japón.

Después de una larga espera, la compañía confirmó a través de sus redes sociales que ha adquirido los derechos de emisión de esta nueva temporada, la cual se estrenará en octubre de 2025. Así, los seguidores de Saitama podrán disfrutar de cada episodio al mismo tiempo que se emite en la televisión nipona, todo desde la comodidad de su cuenta en Crunchyroll.

La producción de esta nueva etapa volverá a estar en manos del estudio J.C. Staff, el mismo que se encargó de la segunda temporada en 2019. También regresan Tomohiro Suzuki en el guion y Makoto Miyazaki para encargarse de la banda sonora, asegurando una continuidad en el estilo que marcó la entrega anterior.

En el apartado visual, repite Chikashi Kubota, quien trabajó en la primera temporada, junto a Shinjiro Kuroda y Ryosuke Shirakawa para los diseños de personajes. Así que, aunque los fans todavía suspiran por el estilo pulido de Madhouse y la dirección de Shingo Natsume, al menos hay buenas señales de consistencia visual y musical para esta nueva tanda de episodios.