Nicole kidman puso fin a su matrimonio porque su marido le puso los cuernos

La aclamada actriz australiana y ganadora del Óscar, Nicole Kidman, de 58 años, puso fin a su matrimonio de casi dos décadas, debido a que su esposo, el cantante country Keith Urban, le puso los cuernos.

Medios de la farándula indicaron que la causa determinante de la ruptura fue el descubrimiento de una infidelidad cometida por el cantante, quien mantenía una relación con una mujer más joven.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron además que, a pesar de haber sido considerados por mucho tiempo como uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, la traición fracturó el vínculo y llevó a Kidman a tomar la decisión de separarse.

Aunque la actriz no ha emitido declaraciones directas sobre el tema, sus allegados señalan que está manejando el proceso con serenidad, enfocando sus esfuerzos en su carrera y en su familia.

El rompimiento ha generado gran sorpresa entre el público, pero se confirma que la infidelidad fue la razón definitiva que motivó a la reconocida figura del cine y la televisión a poner punto final a su relación.