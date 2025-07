Michael Douglas confirma su retiro de la actuación a los 80 años

El legendario actor estadounidense Michael Douglas anunció que se retira oficialmente de la actuación, marcando el cierre de una carrera cinematográfica que abarcó casi seis décadas.

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, Douglas declaró: “No tengo intención de volver al set. No he trabajado desde 2022 y fue una decisión consciente. No quiero ser uno de esos actores que mueren en el plató”.

A sus 80 años, el ganador del Oscar explicó que su decisión está motivada por el deseo de disfrutar más tiempo con su familia, especialmente con su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, y por razones de salud.

En 2010, Douglas enfrentó un cáncer de garganta en etapa 4, experiencia que lo llevó a replantearse sus prioridades.

Aunque evita usar la palabra “retiro” de forma definitiva, dejó claro que solo consideraría volver si surgiera un proyecto verdaderamente especial.

Mientras tanto, se siente feliz apoyando la carrera de su esposa y disfrutando de su rol como productor a través de su compañía Further Films.

Michael Douglas deja un legado imborrable en el cine, con títulos icónicos como Wall Street, Atracción Fatal, Bajos Instintos y su participación en el universo Marvel como el Dr. Hank Pym.

Su retiro marca el fin de una era, pero su influencia en Hollywood perdurará por generaciones.