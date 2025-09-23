Jesse & Joy estrenan su primer documental en HBO Max

El popular dúo mexicano Jesse & Joy, conocidos por éxitos como «¡Corre!» y «Espacio sideral», lanzará su primer documental titulado «Jesse & Joy: El documental». La producción se estrenará este 25 de septiembre en la plataforma HBO MAX.

El documental promete ofrecer una mirada íntima a la trayectoria de los hermanos, desde sus inicios en la escena pop latina hasta su consolidación como referentes internacionales.

La producción incluirá imágenes inéditas, testimonios personales y momentos detrás de cámaras que revelarán el lado más humano y profundo de su carrera.

En sus redes sociales, los artistas expresaron que el proyecto es «una carta de amor a quienes nos han acompañado desde el principio», con la que buscan mostrar lo que hay detrás de cada canción, gira, lágrima y sonrisa.

Con este lanzamiento, Jesse & Joy celebran su legado y demuestran que su éxito es resultado de la pasión, la lucha y la autenticidad.