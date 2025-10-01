Cine y Streaming

“Flores para Antonio”: el emotivo documental sobre el hermano de la cantante Rosario Flores

Por Stephanie Santana
El cine se prepara para recibir “Flores para Antonio”, un documental que muy pronto verá la luz y que promete conmover al público con una historia cargada de sensibilidad y memoria.

La producción retrata la vida, legado y huellas que dejó Antonio, una figura cuya historia conecta con el amor, la música y la lucha personal. A través de testimonios, imágenes inéditas y un recorrido íntimo por su entorno, el documental busca rendirle homenaje y acercar al espectador a su mundo.

“Flores para Antonio” no solo explora la trayectoria de su protagonista, sino también el impacto que dejó en quienes lo conocieron, convirtiéndose en un retrato humano y profundo que busca trascender generaciones.

El estreno oficial se realizará en las próximas semanas, y sus realizadores adelantaron que habrá proyecciones especiales acompañadas de conversatorios para mantener vivo el recuerdo de Antonio y reflexionar sobre su aporte cultural y social.

Antonio Flores fue un cantante, compositor y actor español, hermano de Rosario Flores e hijo de Lola Flores y El Pescaílla. Rosario Flores es su hermana menor, con quien compartía una relación cercana y a quien él le compuso la famosa canción «Qué Bonito». La vida de Antonio Flores fue truncada trágicamente en 1995, falleciendo 15 días después que su madre, Lola Flores. 

