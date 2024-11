Disney+ presenta un adelanto de Alien: Earth, la nueva serie de ciencia ficción y terror de FX

Disney+ ha revelado un nuevo adelanto y póster de Alien: Earth, la próxima serie original de FX, creada por Noah Hawley. Este emocionante proyecto promete una mezcla de terror y ciencia ficción, ofreciendo una experiencia inquietante que se estrenará en 2025 en Latinoamérica. La trama gira en torno a una amenaza extraterrestre que pondrá en jaque el destino de la Tierra.

La historia comienza con el choque de una nave espacial en la Tierra, donde un equipo de recuperación, compuesto por una joven mujer y soldados tácticos, descubre formas de vida depredadoras que representan una amenaza sin precedentes. Mientras intentan sobrevivir, deben tomar decisiones cruciales para asegurar el futuro de la humanidad.

La serie cuenta con un elenco internacional de primer nivel, liderado por Sydney Chandler (Pistol) y acompañado por actores de renombre como Alex Lawther (The End of the F**ing World), Timothy Olyphant (Justified), Essie Davis (The Babadook), Babou Ceesay (Guerrilla), y Adarsh Gourav (The White Tiger).

El adelanto lanzado por Disney+ ofrece un vistazo a la atmósfera tensa de la serie y las misteriosas criaturas que estarán al centro de la historia. Alien: Earth se perfila como una de las producciones más ambiciosas de FX y Disney+ para 2025, con un enfoque en el suspenso y la supervivencia. La plataforma también garantiza una experiencia segura con controles parentales, permitiendo a los suscriptores disfrutar del contenido según sus preferencias.