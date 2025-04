“E.T., el extraterrestre” se queda sin comprador en subasta

Un modelo original del alienígena de la exitosa película “E.T., el extraterrestre” se quedó sin comprador en una subasta en Nueva York.

La pieza creada por el artista italiano de efectos especiales Carlo Rambaldi tiene más de un metro de altura y su valor se estima entre 600.000 y 900.000 dólares.

“El querido modelo de E.T. de Rambaldi es una pieza extraordinaria de la historia del cine. Aunque no ha encontrado comprador en la subasta de hoy, su importancia no ha disminuido”, consideró Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby’s.

Diseñada y creada en 1981, la gura protagonizó la recordada “escena del armario” en la que E.T. se esconde entre animales de peluche.

Procede de la colección personal del famoso artista italiano ganador del Óscar y es uno de los tres E.T. utilizados en el rodaje del clásico de ciencia cción de 1982 de Steven Spielberg, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

En 2022, un autómata de metal que representaba a E.T., y que también se utilizó durante el rodaje, se vendió por 2,56 millones de dólares en una puja de la casa de subastas estadounidense Julien’s