Demon Slayer: Infinity Castle hace historia con 70 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos

La película de anime «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle» ha irrumpido en la taquilla estadounidense con un éxito sin precedentes, recaudando la asombrosa cifra de 70 millones de dólares en su primer fin de semana.

Fenómeno global: película de Demon Slayer supera expectativas con debut histórico de $70 millones

Este debut no solo la posiciona como uno de los estrenos más exitosos para una película de anime en Norteamérica, sino que también marca un hito significativo para la industria del cine japonés y la animación a nivel global, estableciendo nuevos estándares para el género en el mercado occidental.

El lanzamiento de «Demon Slayer: Infinity Castle» superó ampliamente las proyecciones de los analistas, consolidando la franquicia como un gigante cultural y comercial. La película, que adapta uno de los arcos más esperados del popular manga y anime, atrajo a millones de fans a las salas de cine, demostrando el poder de convocatoria de la animación japonesa en el mercado occidental.

Según datos de la industria, la película se estrenó en más de 2,000 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, logrando un promedio por sala excepcionalmente alto. El jueves de preestreno, la cinta recaudó $10 millones, lo que anticipaba un fin de semana de récord.

«El robusto estreno de ‘Infinity Castle’ consolida al anime como una fuerza mayor en la taquilla estadounidense, rivalizando con los grandes blockbusters de Hollywood y expandiendo el alcance demográfico de los estrenos en cines«, señaló un analista de la industria citado por publicaciones especializadas.

Este resultado supera ampliamente los debuts de otros éxitos del anime en Estados Unidos, como «Pokémon: The First Movie» ($31 millones en su primer fin de semana) y «Demon Slayer: Mugen Train» ($21.2 millones), estableciendo un nuevo estándar para el género.

De manga a fenómeno cultural global

De manga a éxito mundial: Infinity Castle consolida al anime como fuerza dominante en cines estadounidenses

El éxito de «Demon Slayer» no es casualidad. La franquicia, creada por Koyoharu Gotouge, comenzó como manga en 2016 y rápidamente se convirtió en un fenómeno, con más de 220 millones de copias vendidas hasta 2025. La adaptación al anime, producida por Ufotable, catapultó la serie a la fama mundial gracias a su animación de vanguardia, narrativa emotiva y personajes memorables.

La película anterior, «Demon Slayer: Mugen Train» (2020), rompió récords al convertirse en la película japonesa más taquillera de la historia y la película de anime más exitosa a nivel mundial, con más de $500 millones recaudados globalmente. «Infinity Castle» sigue los pasos de su predecesora, consolidando la tendencia de que las películas de anime pueden ser fenómenos de taquilla masivos.

The Hollywood Reporter destacó que «el éxito de ‘Demon Slayer’ radica en su capacidad para atraer tanto a los fans acérrimos del anime como a una audiencia más amplia que busca entretenimiento de alta calidad con una historia convincente y una acción espectacular».

Impacto transformador en la industria cinematográfica

El récord de «Demon Slayer: Infinity Castle» tiene varias implicaciones importantes para la industria del cine. La consolidación del anime en Occidente demuestra que este género ha trascendido su estatus de «género de culto» para convertirse en una parte integral del panorama cinematográfico global.

«La fuerte recaudación de ‘Infinity Castle’ indica un cambio de paradigma, donde el contenido internacional —especialmente el anime japonés— puede generar ingresos significativos y moldear las decisiones de programación de las grandes cadenas de cines«, analizó un reporte de la industria.

El modelo de distribución utilizado ha demostrado ser una estrategia efectiva para maximizar los ingresos y la visibilidad, complementando el éxito de la serie en plataformas de streaming. La película fue distribuida en Estados Unidos por Crunchyroll y Sony Pictures, con una campaña de marketing que incluyó eventos especiales, colaboraciones con influencers y preventa de entradas que agotaron funciones en varias ciudades.

El estreno de «Demon Slayer: Infinity Castle» ha sido recibido con entusiasmo por parte de los fans, quienes elogiaron la fidelidad a la historia original, la calidad de la animación y las intensas secuencias de acción. En redes sociales, hashtags relacionados con la película se volvieron tendencia mundial, con millones de comentarios y reacciones.

«Las reseñas positivas y el entusiasmo del público han amplificado el impulso de la película, con el boca a boca en redes sociales traduciéndose directamente en ventas de boletos«, destacó un análisis de medios especializados.

Los críticos también han elogiado la película, destacando su capacidad para mantener la emoción y la tensión del arco argumental. IGN calificó la película como «una obra maestra visual y narrativa que eleva el estándar del anime cinematográfico«. En plataformas como Rotten Tomatoes e IMDb, la película ha recibido puntuaciones sobresalientes, reflejando la satisfacción tanto de la crítica como del público.

El impacto de «Demon Slayer: Infinity Castle» no se limita a Estados Unidos. A nivel mundial, la película ha recaudado más de $352 millones, con el 80% de sus ingresos provenientes de mercados internacionales, especialmente Japón y Asia. Aunque no ha alcanzado el récord absoluto de «Mugen Train», se consolida como uno de los mayores éxitos del anime en 2025 y reafirma el atractivo global de la franquicia.

Con este impresionante debut, se espera que «Demon Slayer: Infinity Castle» continúe su exitoso recorrido en taquilla en las próximas semanas. El fenómeno «Demon Slayer» no muestra signos de desaceleración, y su éxito en Estados Unidos es un claro indicador de que el anime japonés seguirá siendo una fuerza dominante en el entretenimiento global en los años venideros.