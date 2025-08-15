Cantante irlandesa sinéad o’connor tendrá su propia película biográfica

La vida y legado de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor serán llevados al cine en una película biográfica que actualmente se encuentra en desarrollo.

El proyecto busca retratar los primeros años de vida de la artista, su ascenso en la industria musical y su papel como figura pública marcada por el activismo y la controversia.

La película será dirigida por Josephine Decker, reconocida por su trabajo en “Shirley”, y contará con un guion escrito por la autora irlandesa Stacey Gregg.

Entre los productores figuran nombres destacados como Fodhla Cronin O’Reilly, Iain Canning y Emile Sherman, ganadores del premio Oscar, además del músico Tim Clark como productor ejecutivo.

El filme explorará la infancia y juventud de O’Connor en Dublín, así como sus primeros pasos en la música.

Se abordará su consagración internacional con el éxito “Nothing Compares 2 U”, su segundo álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got” y los reconocimientos que recibió, incluyendo un Grammy, un Brit Award y el MTV Video del Año.

Más allá de su carrera artística, la película también profundizará en su activismo, destacando su denuncia pública contra los abusos cometidos por la Iglesia Católica y el Estado irlandés.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su aparición en “Saturday Night Live” en 1992, donde rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II en señal de protesta.

Sinéad O’Connor falleció en julio de 2023 a los 56 años, víctima de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica agravada por asma.

Su vida estuvo marcada por luchas personales, problemas de salud mental y una constante defensa de causas sociales, como los derechos de las mujeres, el racismo y el abuso infantil.

Aunque aún no se ha confirmado el elenco ni la fecha de estreno, se ha especulado que la cantante expresó su deseo de que Demi Moore la interpretara en la película.