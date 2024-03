CIJ, la CPI, la ONU, ante el Holocausto Palestino y la Solidaridad

“Los hombres de la resistencia árabe hicieron estallar en la mañana de ayer un depósito de municiones en la tierra ocupada.” (Boletines de Noticias.) ¿Os espantó en pleno día un fragor de estallido? En Jerusalén, en Gaza, en galilea, en el país asesinado. Quien siembra vientos -dijeron los cielos antiguamente- cosecha desastrosas tempestades sangrientas. ¿Sorprende al invasor el latir de la vida? ¿Resulta inesperado que la lluvia desgarre el nubarrón? Un fragor de estallido, a pleno día, rocía el país asesinado con gotas luminosas, sacia la sed nos aparta el puñal de la espalda, se venga. ¿Resulta inesperado que se levante el alba? ¿Que se despierte el día de repente? ¿Que bebáis de la sangre que vertísteis, en grito de explosión? Pero no hubo estallido a pleno día: Ese, que cada día golpea vuestros pechos, que vuelve cada día como el pájaro cuyo polluelo degollásteis, que vuelve a revolotear en torno de su nido, que desgarra los límites. No hubo estallido: Ese, que perfumó ayer el lucero matutino. Era un grito de niña, como el grano de rocío de Qibya, como el grano de rocío de Der-Yasín. ¿Os acordáis?: El estertor de los niños no lo apagan los años. Vosotros los matásteis. Quizá por diversión, como bromeando. Después que se apilaran en la aldea los cadáveres fue el grito de una niña, fue la voz de la tierra: Lo que desvela el párpado, y sacude la tierra. Y a pleno día, al despertar los niños, vuelve, cuenta la historia de destrucción, despierta de la tumba en himno ígneo: Fue un clamor de nación. Explosión de venganza Poema titulado “Explosión”. Autor el poeta Palestino Sulayman Al-Isa.