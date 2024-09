Sony revela la Nueva PS5 Pro con Gráficos Impresionantes

Sony ha anunciado oficialmente el lanzamiento de la PS5 Pro, una versión mejorada de la consola PlayStation 5, tras varios meses de rumores. La nueva consola llegará el 7 de noviembre de 2024 y promete ofrecer una potencia gráfica significativamente superior.

Equipado con una GPU un 67% más potente que la versión básica, ray tracing avanzado y mejoras impulsadas por inteligencia artificial, el objetivo de la PS5 Pro es mantener una alta tasa de cuadros por segundo (FPS) sin comprometer la calidad gráfica.

El precio de la PS5 Pro será de 799 euros, con un SSD de 2TB, aunque será un modelo digital, por lo que el lector de discos deberá comprarse por separado. Las reservas estarán disponibles a partir del 26 de septiembre, y vendrá con una copia preinstalada del juego Astro’s Playroom.

Entre los títulos mejorados para aprovechar las capacidades de la PS5 Pro se encuentran Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us: Parte 2 y Final Fantasy 7 Rebirth.

Los juegos contarán con modos gráficos exclusivos para PS5 Pro, destacando Demon’s Souls Remake, Alan Wake 2 y Dragon’s Dogma 2. Esta consola promete revolucionar la experiencia de juego con su mayor rendimiento y fluidez, adaptándose a las necesidades de los jugadores más exigentes que buscan gráficos avanzados sin perder estabilidad en los FPS.

Además, el reciente lanzamiento de ASTRO BOT ha sido todo un éxito, posicionándose como uno de los mejores juegos de plataformas de la historia. Este título, con más de 450 coleccionables y 80 niveles, representa el futuro brillante que la PS5 Pro tendrá en cuanto a innovación en el desarrollo de videojuegos.