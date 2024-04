Aleks Syntek tiró un disco de karol G al inodoro

Le han llovido críticas al cantante mexicano Aleks Syntek tras tirar un disco de Karol G al inodoro. En entrevista le pidieron que evaluara algunos discos, diciendo cuáles serían parte de su colección personal y cuáles tiraría al inodoro.

Al preguntarle sobre Mañana será bonito de la reguetonera colombiana, Syntek dijo: “No me entra, no me identifico con las canciones”. El artista de 54 años añadió: “Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”.

El video se ha hecho viral en las redes sociales y muchos han salido en defensa de la ‘Bichota’, de 33 años.

Tras hablar maravillas del disco Pies descalzos de Shakira, dijo que su nueva música no es de su agrado. “Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”, dijo sobre la cantante colombiana, quien estará de gira con Las mujeres ya no lloran.

Syntek dijo que no le gustan los temas de despecho de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué. “A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos”, afirmó.