Fragmento del discurso del Comandante Tomás Borge en el segundo aniversario de la Revolución

[Cuando] hablamos del FSLN, no estamos hablando de algo que es solo un partido político. No estamos hablando simplemente de una organización armada. Estamos hablando de una respuesta histórica. Estamos hablando de la realidad indivisible del FSLN y del pueblo nicaragüense.

Mientras este pueblo sea militante y orgulloso, mientras este pueblo esté formado por trabajadores heroicos, mientras los trabajadores y los campesinos y todos los revolucionarios estén listos para defender la soberanía nacional con las armas en la mano, siempre que haya nicaragüenses que le encanta la tierra donde nacieron, mientras exista esta gente, el FSLN seguirá existiendo.

Por esta razón, todos los esfuerzos de aquellos que nacieron en Nicaragua pero ahora quieren volver al pasado, de los contrabandistas de los Yankees, fracasarán. Nunca podrán separar a la gente de su vanguardia.

Por la misma razón, cuando las masas expresan sus deseos, y también sus insatisfacciones, el FSLN, que es su forma más alta de organización, hace sus propios deseos e insatisfacciones, los hace parte de su acción revolucionaria. …

Y cuando hablamos de las masas, no estamos hablando de una acumulación vaga de individuos, sino de una población conscientemente organizada. Es imposible construir su poder revolucionario sin el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las organizaciones populares. A menos que la clase trabajadora genere y lleve a cabo estos cambios, la revolución se estancará y se pudrirá. En otras palabras, dejará de ser una revolución.

Las masas mismas siempre deben, ahora y en el futuro, hablar en voz alta y clara en su propio nombre. Deben desarrollar formas de participar y tomar iniciativas. El FSLN sabe que, afortunadamente, el pueblo nicaragüense no es la manada sin sentido que los enemigos de la revolución han tratado de retratarlos.

Los hijos e hijas de este país no son robots, ni maniquíes. Esta es una población cada día más consciente, más audaz y más creativa. Con esta población heroica, lograremos nuestro objetivo, iremos hasta el final. Con esta población heroica que comprende el mundo que lo rodea con mayor claridad todos los días, será más fácil encontrar las respuestas correctas a las preguntas que plantea la revolución.

Si los líderes de esta revolución quieren resolver los enormes y complicados problemas económicos de los que habló Daniel [Ortega], los problemas de defensa, de salud, de educación, entonces tendremos que recurrir a las masas para hacernos uno con el masas. No existen fórmulas matemáticas ni teorías brillantes que podamos usar para resolver los problemas que se presentan a medida que se desarrolla la revolución. Solo hay una respuesta, solo una respuesta: el impresionante poder de las masas, libres de grilletes burocráticos, que se dedican a las tareas diarias de reconstrucción del país.

Y el mundo entero, tanto nuestros amigos como nuestros enemigos, sabe de lo que es capaz este pueblo heroico. Sandino fue quien mostró el camino para defender nuestro honor nacional. ¿Y quiénes eran los seguidores de Sandino? Las mismas personas que hicieron esta revolución, que ahora están haciendo concesiones a las clases que finalmente fueron expulsadas del poder en Nicaragua, después de gobernar durante siglos.

Y estas son concesiones reales además. Por ejemplo, los empresarios han recibido incentivos para producir, y fue correcto que esto se hiciera. Se les brindó todo tipo de ayuda y acceso al crédito financiero, y continuarán recibiendo ayuda para producir. Pero todos deberían saber que a partir del 19 de julio, el día de nuestra victoria, su acceso al crédito político está cerrado. Ese camino está cerrado para ellos, porque el poder ahora está en manos de todos los descendientes del ejército de Sandino, de los soldados descalzos, de los revolucionarios, de aquellos que tienen hambre y sed de una justicia que les ha sido negada desde el comienzo de nuestra historia.

Y vamos a defender este poder con el tirachinas de David, excepto que en este tirachinas tenemos, no un guijarro, sino rifle y cañones. …

No es extraño que seamos internacionalistas, porque esto es algo que obtuvimos de Sandino. Todos los revolucionarios y todos los pueblos de América Latina saben especialmente que el corazón de nuestro pueblo está con ellos, late junto al de ellos. Nuestro corazón está con América Latina, y también sabemos que el corazón de América Latina está con la revolución nicaragüense. Esto no significa que exportemos nuestra revolución. Es suficiente, y no podríamos hacer otra cosa, que exportemos nuestro ejemplo, el ejemplo del coraje, la sensibilidad y la determinación de nuestra gente. …

Llevar adelante el proceso revolucionario es más difícil, mucho más difícil que la guerra misma. Porque implica una guerra contra la miseria de las clases explotadas, una guerra contra la miseria que las clases explotadoras han convertido en un hecho de la vida.

Entonces vemos que mientras estamos en el proceso de lidiar con un problema, surgen diez nuevos. A veces perdemos batallas y a veces ganamos batallas en la reconstrucción del país. Pero, por supuesto, lo importante es la dirección en la que nos estamos moviendo, el significado de lo que estamos haciendo y las cosas que logramos. Nuestros errores pueden corregirse, pero lo que dura son las transformaciones revolucionarias.

Estamos creando una nueva sociedad en la que un individuo no es una mercancía, una sociedad en la que no hay lobos y corderos, donde los hombres no viven de la explotación de otros hombres. Estamos luchando por crear una sociedad en la que los trabajadores sean el poder fundamental que impulse las cosas, pero en el que otros sectores sociales también desempeñen un papel, siempre que se identifiquen con los intereses del país, con los intereses de la gran mayoría.