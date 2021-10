10 cosas que Estados Unidos debe entender sobre América Latina

Estados Unidos, la tierra y la gente, estará mucho mejor cuando se abandone la idea de la supremacía estadounidense. Con ese fin, y hacia la meta de un mundo mejor, aquí hay diez cosas que Estados Unidos debe entender sobre América Latina. Este artículo tiene un enfoque especial en Nicaragua, un país cuya soberanía necesita respeto, especialmente durante esta temporada electoral, por parte de los críticos estadounidenses tanto de derecha como de izquierda.

1. Amenaza de un buen ejemplo. Ésa es la razón principal por la que los países entran en las “listas malas” de Estados Unidos, no el petróleo, ya que no todos los países difamados tienen petróleo. La razón es que los países no “tienen en el corazón los intereses de Estados Unidos”, como dijo el director de la CIA, George Tenet, durante el golpe de Estado de 2002 respaldado por Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Las malas listas incluyen la “Troika de la tiranía” de Trump – Cuba, Nicaragua y Venezuela – y los más de 30 países de todo el mundo que sufren los efectos mortales de las sanciones estadounidenses. Estados Unidos justifica las sanciones diciendo que se basan en asuntos que preocupan profundamente a la gente, como los abusos de los derechos humanos y la trata, y que son menos dañinos que la guerra. Mientras tanto, las sanciones sonletal, y la carta de las Naciones Unidas prohíbe claramente las “medidas coercitivas unilaterales” tomadas por un país contra otro.

2. Soberanía SI, Sanciones NO. Los países latinoamericanos son naciones soberanas. No son un “patio trasero” que requiera protección o interferencia de los EE. UU. Tienen muchos líderes, en el gobierno y no en el gobierno, que son muy inteligentes y tienen un conocimiento profundo de la historia. No son, como los llaman el gobierno y los medios de Estados Unidos, dictadores, regímenes, hombres fuertes o tiranos. Repito, son naciones soberanas capaces de elegir a sus propios líderes. Ciertamente, cualquiera que esté familiarizado con las elecciones estadounidenses puede creer que es posible encontrar sistemas electorales mejorados y más fáciles de verificar fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de Venezuela, que está computarizado y tiene boletas de papel que permiten auditorías.

3. Las constituciones se actualizan. La mayoría de las naciones latinoamericanas se encuentran entre los más de 90 países del mundo con representación proporcional. Las relaciones públicas son la clave para tener múltiples partidos, lo que permite a los votantes afectar realmente a sus gobiernos porque pueden votar por los candidatos más alineados con sus valores, no solo contra los peores candidatos. Se dice que es prácticamente imposible eliminar de la constitución estadounidense incluso el Colegio Electoral basado en la esclavitud, que instaló a dos presidentes recientes que perdieron el voto popular, tanto Bush como Trump.

4. Los límites de plazo no son una solución.Los límites de mandato no son la gran reforma electoral que mucha gente cree que es. Nicaragua y algunos otros gobiernos latinoamericanos de “mala lista” se han librado de ellos. Cuando Venezuela llevó a cabo una votación para eliminar los límites de mandato, hubo fuertes gritos de que “¡Hugo Chávez quiere ser dictador de por vida!” pero significativamente, esos acusadores no señalaron que Venezuela se unió a otras naciones sin límites de mandato, como el Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y la mayoría de las naciones escandinavas. Cuando enfrentan límites de mandato, los funcionarios electos tienden a estar menos enfocados en sus deberes actuales y más enfocados en posicionarse ellos mismos y sus contribuyentes de campaña para su próximo movimiento. Los límites de los términos llegaron después de FDR e impidieron que los votantes pudieran reelegir a los presidentes que todavía querían. Las reformas electorales más efectivas son la representación proporcional, la cobertura mediática libre y justa,

5. El sistema de salud de Nicaragua es gratuito.Un hospital importante tiene un letrero enorme que dice a la gente: “Todos los servicios son gratuitos. Si alguien intenta presentarle una factura, repórtelo “. Eso ciertamente constituye una “amenaza de un buen ejemplo”. Cuando un país pobre como Nicaragua puede brindar atención médica a sus residentes, entonces no hay excusa para que EE. UU., La nación más rica que haya conocido el planeta, tenga el peor sistema de atención médica, en términos de costo, acceso y resultados, de la 30 países ricos e industrializados (OCDE). La gente cuestiona las estadísticas con razón, pero está claro que Nicaragua, Cuba y Venezuela han enfrentado la pandemia de COVID mejor que Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua tenía planes en marcha desde enero de 2020 para prevenir la propagación del COVID, pero no impuso cuarentenas. La mayoría de los nicaragüenses no podrían haber trabajado desde casa en sus computadoras.

6. La soberanía alimentaria es clave para la resiliencia de Nicaragua. Nicaragua produce alrededor del 90% de sus alimentos, principalmente en las pequeñas fincas de los campesinos. Esto representa un cambio beneficioso del modelo agroindustrial de monocultivos que se apoderó de tanta tierra en América Latina y del abandono de la agricultura que sucedió en la Venezuela rica en petróleo en la década de 1900. La capacidad de los nicaragüenses para alimentarse localmente les ayuda a sobrevivir a pesar de las presiones de las sanciones estadounidenses, la pandemia de COVID y otro desastre más en 2020: dos huracanes, categoría 4 Eta y luego categoría 5 Iota, con dos semanas de diferencia en noviembre de 2020.

7. Huracanes devastadores: la crisis climática es real.Wawa Bar es una pequeña comunidad en Nicaragua que fue golpeada por ambos huracanes. Está en una región semiautónoma de la Costa Caribe que tiene poblaciones afrodescendientes e indígenas. La devastación fue desgarradora: árboles enormes que habían sobrevivido a décadas de huracanes fueron arrancados de raíz, 700 cabezas de ganado murieron; los cultivos se arruinaron y el suelo se volvió demasiado salado por la inundación para replantar, pero ninguna persona murió, todos fueron evacuados a tiempo y todos los miembros de la comunidad están regresando. Se proporcionaron alimentos y en pocas semanas el gobierno nicaragüense restauró la electricidad y envió suministros para techos para que todos volvieran a tener un techo sobre su cabeza. Entre los primeros edificios que la comunidad restauró fue la escuela. Los huracanes habían destruido sus libros de texto, bilingües tanto en español como en el idioma indígena miskito, pero la educación continuará para sus hijos. ¿Cómo puede Estados Unidos continuar con las sanciones ilegales frente a tal devastación? Las sanciones, en el proceso de intentar efectuar un “cambio de régimen”, dañan enormemente a la gente común. Las naciones soberanas tienen derecho a elegir sus propios presidentes, gobiernos y sistemas económicos.

8. Nicaragua tiene la quinta igualdad de género más alta del mundo. No es sorprendente que los primeros cuatro países sean Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, pero ¿cuántas personas dirían que Nicaragua es el quinto? La razón es que tienen el mandato de tener 50/50 en sus legislaturas, y si, por ejemplo, un presidente o alcalde es hombre, entonces el vicepresidente o vicealcalde será mujer. O viceversa.

9. Daniel Ortega está listo para el largo plazo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es una figura controvertida, particularmente fuerade Nicaragua, donde los medios y las historias oficiales no son contrarrestadas por la experiencia directa de la gente. Ortega fue presidente en la década de 1980 cuando la revolución sandinista puso fin a los 45 años de dictadura de la familia Somoza. Los sandinistas perdieron las elecciones de 1990, ya que la oposición prometió la paz a partir de la violencia de la contra si era elegida. Sin embargo, el apoyo a los sandinistas se mantuvo fuerte en los barrios populares y gran parte del campo, por lo que en 2006, Daniel Ortega fue elegido presidente nuevamente con el 38% del voto popular, reelegido en 2011 con el 62% de los votos, en 2016. con el 72.5% de los votos, y tiene el mismo nivel de apoyo popular previo a las elecciones de noviembre de 2021. Los nicaragüenses aprueban su sistema de salud, programas de alfabetización, educación superior gratuita, ampliaron y mejoraron las carreteras y la electricidad, y recuerdan cómo esas ganancias se revirtieron durante la década de 1990 cuando los sandinistas se quedaron sin energía y se privatizaron los servicios, incluido el agua. A la gran población rural le gusta la reforma agraria, que les permite trabajar en sus propias pequeñas granjas. Tienen la esperanza de una buena vida para sus familias. Es por eso que los nicaragüenses reeligen a Daniel Ortega, y por qué los nicaragüenses no se unen a las caravanas que migran a Estados Unidos como muchos otros centroamericanos están tratando de hacerlo.

10. Poder de un buen ejemplo. Es una tradición estadounidense terminar con esperanza y esta pieza sigue esa tradición. Hay esperanzas de mejora en los EE. UU. Y el mundo, aunque no está claro si EE. UU. Cambiará significativamente a través de una revolución popular o un colapso capitalista. Aunque, desafortunadamente, los medios estadounidenses desde FOX hasta PBS se alinean con el complejo militar-industrial, la gente aún puede aprender cómo Estados Unidos afecta al mundo, a través de escritos convincentes de autores como Smedley D. Butler, Noam y su hija Aviva Chomsky. , John Perkins y Naomi Klein.

Ciertamente, la vida puede ser mejor para las personas en los EE. UU., Con mejor atención médica, vivienda, trabajos, justicia, educación y medio ambiente, y menos deudas estudiantiles, encarcelamientos y despilfarro militar. Lo que se necesita es aumentar las expectativas, aumentar la presión sobre los políticos, incluido Biden / Harris, que no han mostrado signos de que reducirán las sanciones cada vez mayores de Trump, y encontrar formas de dejar de creer las mentiras.