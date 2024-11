¿Un rapidito? 6 lugares para el sexo rápido y placentero

Si el calor se te ha “bajado” a la cabeza y querés encontrar un lugar para echar una “canita al aire”, llegaste al lugar indicado. En la web más leída de Nicaragua, te decimos las 6 mejores posiciones para esos momentos de adrenalina y el disfrute de un buen sexo.

Resulta que cualquier lugar es bueno si se trata de sexo, solo debes buscar la mejor postura, para que la prisa y las ganas del momento, no provoquen un accidente y no nos dañen el momento de pasión.

Aquí las 6 posiciones para tu disfrute:

Pared: Consiste en encontrar una pared donde no haya gente, y utilizarla como escenario, el hombre coloca a la mujer sobre él, mientras se recuesta contra el muro, simultáneamente eleva a su pareja en brazos, mientras que ella entrelaza sus piernas alrededor de su cintura y se sostiene con sus manos del cuello, y de ahí en adelante solo queda sujetarse bien, mientras ambos llegan.

Baño: Baja la tapa del inodoro, deja que ella se siente en él, mientras que vos arrodillado en el piso, empezas la penetración.

Adrenalina con sal: La profundidad del mar es un buen telón. Si están en la playa, aprovechen para ir mar adentro, y empiecen con caricias y besos. Inicien la penetración y déjense llevar por el vaivén de las olas.

Vehículo placentero: Si nunca lo has hecho en el carro, pues te has perdido los placeres de la vida. Es uno de los lugares más típicos de los rapiditos, ya que nadie quiere exponerse demasiado y hay que ser muy rápido. El asiento trasero es el sitio perfecto, ella se debe recostar en él de forma horizontal, pero elevando sus rodillas hacia el pecho, el hombre debe acotarse sobre ella e iniciar la penetración.

Cualquier lugar: No importa en qué lugar estés, siempre y cuando esté solitario, sólo déjate llevar por el placer. Aún con la ropa puesta, sólo debes bajar un poco los pantalones o levantar la falda para disfrutar de la adrenalina al máximo.

Rápido, lento, no importa cómo, solo recordá no hacer mucho ruido para no llamar la atención, porque si te graban seguramente veras el video en www.nuevaya.com.ni.

¡Buena suerte!