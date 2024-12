¿Se les para después de hacerse la Vasectomía?

La vasectomía es uno de esos temas rodeados de mitos que la mayoría de los hombres evita. Uno de los más comunes es que afecta la virilidad o el rendimiento sexual.

La realidad es que, después del procedimiento, tu deseo sexual y tu capacidad para disfrutar del sexo permanecen intactos. La única diferencia es que ya no tendrás que preocuparte por la paternidad.

Otro mito popular es que la vasectomía es irreversible, pero la verdad es que existen procedimientos de reversión, aunque no siempre con éxito garantizado. Además, no hay evidencia que sugiera que esta cirugía aumente el riesgo de cáncer de próstata, como algunos creen. De hecho, estudios han demostrado que no existe una relación directa.

Finalmente, la idea de que te hará menos “hombre” o más irritable es solo una falacia. La vasectomía no afecta tus hormonas ni tu personalidad. Al contrario, muchos hombres reportan un alivio al no tener que preocuparse por el embarazo, lo que puede mejorar la vida sexual y la calidad de vida en general. ¡Es solo una pequeña operación para un gran cambio!