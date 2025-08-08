Revelan la causa de muerte de la actriz para adultos Lina Bina, de 24 años

Conmoción en la industria del contenido adulto tras la muerte inesperada de una de sus estrellas Lina Bina, también conocida como Miss John Dough, a sus 24 años.

Su repentino fallecimiento provocó alarma entre sus seguidores —que entre TikTok e Instagram sumaban más de 195,000— cuando la originaria de Texas se distanció de las redes sociales en días pasados.

Finalmente, voceros del forense en el condado de Polk, en Florida, anunciaron que la actriz había muerto el pasado 5 de agosto.

Miguel Santiago, primo de la fallecida, confirmó su muerte a PEOPLE poco después de publicar un homenaje en memoria de Lina en redes. «Es tan trágico, tan increíble», exclamó. «Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos».

Aunque inicialmente las autoridades no revelaron la causa del fallecimiento, Moni, una hermana de la actriz, informó que esta había muerto por complicaciones derivadas de un coágulo sanguíneo en el corazón y el cuello, según reportes.