Creadoras de contenido para adulto se enfrentan por retos virales

La actriz de OnlyFans Lily Phillips volvió a encender las redes sociales luego de que resurgiera un video en el que anunciaba que un joven escocés, Kenneth, ganó un concurso para acostarse con ella.

En el clip, grabado en noviembre de 2024, Phillips menciona que Kenneth llegó acompañado de su novia, pero se despidió de ella antes de dirigirse al dormitorio con la creadora de contenido.

El encuentro, que Phillips aseguró que duraría “30 segundos”, generó una ola de comentarios en TikTok. Mientras algunos usuarios cuestionaron el impacto del evento en la relación de Kenneth y su pareja, otros se mostraron incrédulos ante la situación. «¿Esto realmente pasó?», escribió un usuario.

Sin embargo, este no es el único evento polémico que ha rodeado a Phillips. Su reto viral de acostarse con 101 hombres en un solo día la colocó en el centro de una disputa con otra creadora de OnlyFans, Bonnie Blue, quien la acusó de haberle robado la idea de establecer un récord mundial de encuentros sexuales masivos.

La disputa entre Bonnie Blue y Lily Phillips

Bonnie Blue, conocida también por sus audaces desafíos en la plataforma de contenido para adultos, aseguró que compartió la idea del récord con Phillips mientras colaboraban en la creación de contenido en 2023. Según Blue, Phillips aprovechó esa información para anunciar meses después su propio intento de romper el récord mundial, lo que considera una traición.

Blue, quien afirma haber mantenido relaciones con 1,057 hombres en solo 12 horas, sostuvo que la idea del desafío era originalmente suya. “Le conté mi plan porque confiaba en ella. No esperaba que lo utilizara para impulsarse a nivel mediático”, declaró al Daily Mail. Además, expresó que ayudó a Phillips a ganar notoriedad al conectarla con figuras influyentes de la industria durante sus inicios.

Pese a las acusaciones, Blue mostró algo de empatía hacia Phillips tras ver el documental I Sleep with 100 Men in One Day, que narra otro de los desafíos de la modelo británica. “Este trabajo no es para todos. Realmente le deseo lo mejor, pero esa idea era mía”, concluyó Blue.

Por su parte, Phillips no ha respondido directamente a las acusaciones, aunque recientemente anunció un nuevo reto denominado «desafío de puerta trasera», en el que busca interactuar con «tantos chicos como sea posible». Mientras tanto, la controversia continúa alimentando la atención hacia ambas creadoras en un sector que no deja de generar titulares.