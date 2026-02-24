Viviendas del barrio Bóer protagonizan jornada antiepidémica

Por Arlen Hernandez
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Las brigadas antiepidémicas del Centro de Salud Sócrates Flores, recorrieron mil 500 casas del barrio Bóer, ubicado en el distrito #2 de Managua.

El doctor Freddy Suárez, destacó que con este trabajo permanente, se logra evitar enfermedades vectoriales, transmitidas por el zancudo, como: dengue, zika, malaria, chikungunya, entre otras.

El personal de salud, realizó inspecciones en recipientes que acumulan agua, y en los barriles y piletas, se aplicó abate cuyo efecto dura 30 días, evitando así, el ciclo de reproducción del zancudo.