Tradición y Sabor: Festivales de quesillos fortalecen identidad cultural y ventas locales

Más de 130 mil córdobas en ventas generaron los Festivales Departamentales de Quesillos y Refrescos Nicaragüenses, impulsados por la Comisión Nacional de Economía Creativa y las alcaldías municipales desde julio. El evento final se celebró en Nueva Guinea, en el Mercadito Campesino del Amor, con la participación de más de 90 emprendedores y artesanas del quesillo.

Durante el festival, familias locales y visitantes disfrutaron de los tradicionales quesillos y refrescos típicos, productos representativos de la identidad cultural del país. Emprendedores de municipios como El Coral, El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea ofrecieron sus mejores elaboraciones al público.

Además de la muestra gastronómica, el evento incluyó presentaciones culturales, música en vivo y talleres prácticos donde los protagonistas compartieron el proceso artesanal de elaboración del quesillo, fortaleciendo el conocimiento y aprecio por esta tradición culinaria.

Las autoridades municipales entregaron reconocimientos a los emprendedores participantes, valorando su papel en la promoción de la gastronomía nacional y en la dinamización de la economía creativa local.

