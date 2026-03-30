Torneo de pesca de guapote dinamiza turismo en Lago de Apanás

El majestuoso Lago de Apanás fue el escenario del Torneo de Pesca de Guapote este domingo 29 de marzo, una actividad que reunió a familias y deportistas para promover el turismo sostenible y la recreación sana.

Lago de Apanás: epicentro del Torneo de Pesca

El evento, organizado por el INTUR, contó con la participación de 48 pescadores distribuidos en 10 embarcaciones, además de 28 competidores que demostraron sus habilidades desde tierra.

En la categoría de «Pesca desde embarcación», los destacados fueron Álvaro Rivera Díaz, Fernando Zeledón Bustillo y Maynor Rostrán Pineda.

Por su parte, en la modalidad de «Pesca desde tierra», los primeros lugares correspondieron a Franklin Pérez Hurtado, Becker Rodríguez Gutiérrez y Marlon Zeledón Olivas.

La competencia premió el espíritu deportivo y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales de la región.

De forma paralela, el Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA) impulsó una feria donde emprendedores locales ofrecieron gastronomía y productos artesanales a los visitantes.

La jornada incluyó concursos de fotografía, dibujo y una competencia de remo, consolidando este torneo como un espacio integral de esparcimiento que contribuye al desarrollo económico de Jinotega durante esta temporada de verano.



