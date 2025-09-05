Se vienen fiestas de aniversario en Sébaco y Villa Chagüitillo, en Matagalpa

El Gobierno municipal de Sébaco, Matagalpa, anunció que, del 20 al 28 de septiembre, una variada agenda de actividades para celebrar el 29 aniversario de haber sido elevada a Ciudad, junto a Villa Chagüitillo.

Las celebraciones inician el sábado 20 de septiembre con el lanzamiento oficial del programa y la presentación de las candidatas a Reina de las fiestas, en el auditorio de la Cancha Moisés Galeano a partir de las 5:00 p.m.

A lo largo de la semana se realizarán actividades como festivales artísticos, visitas turísticas con las candidatas, concursos de danza, exposiciones, ferias y elecciones de reinas, incluyendo la elección de la Reina Chiquitita de Sébaco.

El cierre de la jornada festiva será el domingo 28 de septiembre, con un Festival Deportivo en el Parque municipal Arnulfo Barbas con actividades infantiles.

Además, un acto cultural en Villa Chagüitillo y la tradicional Fiesta Popular amenizada por tres conjuntos musicales, celebrando con alegría y orgullo el crecimiento y desarrollo de esta histórica comunidad.



