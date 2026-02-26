San Francisco Libre ejecutará mejoramiento de escuelas, hospitales, calles y más

50 millones de córdobas invertirá este año la alcaldía del municipio de San Francisco Libre en el departamento de Managua, en diferentes proyectos de desarrollo local, aseguró José Ángel Velásquez, alcalde municipal.

San Francisco Libre

Entre las principales obras a ejecutar se encuentran adoquinado de calles, establecimiento de viveros, ampliación y mejora del servicio de agua potable, mejoramiento de escuelas, hospital y caminos rurales, que son algunas de las principales demandas de la población.

Este año, la alcaldía construirá 35 calles mejoradas beneficiando a 8 mil familias del sector urbano de Santa Rosa, la zona alta de Telpochapa y Los Piches, además de 2 kilómetros de camino.

