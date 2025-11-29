Sabor y tradición: Edema Luna gana primer lugar en Festival Gastronómico Decembrino en Rivas

Con una exquisita gallina rellena, doña Edema del Rosario Luna Bobadilla, originaria del municipio de San Jorge, ganó el primer lugar del Festival Gastronómico Delicias Decembrinas en Rivas.

Doña Edema además de ganar 7 mil córdobas en efectivo representará al departamento de Rivas en la gran final del Festival Gastronómico Delicias Decembrinas a realizarse el 13 de diciembre en Matagalpa.

En segundo lugar, quedó Eliud Antonio Ruíz Montiel de Altagracia, quien se lució con un rico lomo pinchado y recibió de premio 5 mil córdobas. Y el tercer, puesto fue para Socorro Novoa Rivas, quien preparó un lomo pinchado y se hizo ganadora de 3 mil córdobas.

El Festival Gastronómico Delicias Decembrinas es una muestra del compromiso del Gobierno por promover los valores de amor, paz, felicidad y unión familiar a través de la gastronomía.