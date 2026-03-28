Representante de Corn Island gana primer lugar en Festival Nacional de Gastronomía y Tradiciones de Cuaresma

Emocionada se mostró Arelis Clark Chávez, al resultar ganadora del primer lugar del Festival Nacional de Gastronomía y Tradiciones de Cuaresma con un exquisito platillo de pescado ahumado y pescado desmenuzado.

Doña Arelis, oriunda de Corn Island, Caribe Sur, recibió un premio en efectivo de 30 mil córdobas, entre otros obsequios de los patrocinadores del evento realizado este sábado en la plaza 13 de Octubre del municipio de San Carlos en el departamento de Rio San Juan.

El segundo puesto fue para Bryan Augusto Leal Martínez, representante del departamento de Chontales, que se lució con una rica torta de pescado relleno de camarón al ajillo. El recibió de premio 20 mil córdobas.

En el tercer lugar quedó Maritza Ruíz Díaz, de Río San Juan, que preparó un rico Gaspar seco en arroz aguado. Ella ganó 10 mil córdobas en efectivo.

El Festival Nacional Gastronomía y Tradiciones de Cuaresma es un espacio de recreación y sana convivencia impulsado por el Gobierno Sandinista, y se consolida como una plataforma estratégica para rescatar, promover y proyectar nuestras tradiciones gastronómicas, generando a la vez dinamismo económico.

Las familias disfrutaron del Festival en un ambiente lleno de sabores, cultura y convivencia sana, reafirmando que estas iniciativas no solo preservan nuestras costumbres, sino que también fortalecen los lazos de unidad y paz que caracterizan a nuestro pueblo.